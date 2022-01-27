Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії
27 січня 2022 , 13:01Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Німеччина готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії у разі вторгнення в Україну. Відповідну заяву 27 січня зробила Анналена Бербок – очільниця МЗС Німеччини.
Тим часом "Газпром" на вимогу Німеччини створив окрему компанію для німецької ділянки "Північного потоку-2". Мовиться про німецьку дочірню структуру Gas for Europe GmbH.
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У разі нової агресії можливий широкий спектр санкцій, що включають "Північний потік-2",
– заявила Бербок.
Gas for Europe GmbH стала власницею:
- ділянки газопроводу "Північний потік-2" протяжністю 54 кілометри;
- майданчика берегових об'єктів у Лубміні.
Німеччина не збирається платити компенсацію
- Міністр економіки, віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек заявив, що Німеччина не збирається платити компенсацію, якщо "Північний потік-2" не отримає ліцензії.
- Політик наголосив: якщо сертифікацію "Північного потоку-2" відновлять, ця процедура має вирішити, чи дотримані умови для схвалення відповідно до німецьких і європейських правил.
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