Відомі як "міні-Taurus": Німеччина готує для України 4 тисячі ударних дронів, – ЗМІ

Німеччина, ймовірно, готує для України нову військову допомогу, у межах якої почне постачати дрони-камікадзе. Ці літальні апарати мають високу автономність до РЕБ і можуть ефективно вражати цілі на значній відстані.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bild. Журналісти посилаються у цій інформації на власні джерела, а також слова міністра оборони Бориса Пісторіуса, який фактично підтвердив ці наміри.

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Що відомо про дрони, які може поставити Німеччина в Україну

Журналісти наголосили, що мовиться про ударні безпілотники компанії Helsing, оснащені технологіями штучного інтелекту. Це підвищує їхню автономність у протидії ворожим засобам радіоелектронної боротьби.

В оборонних колах ці дрони порівнюють з ракетами Taurus, які канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відмовився постачати Україні.

Як повідомляється, всього компанія замовила близько 4 000 безпілотників, призначених для відправлення в Україну. Очікується, що постачання розпочнуться в грудні, причому щомісяця планується надавати партії по кілька сотень апаратів.

Окрім того, за даними видання, деякі прототипи цих безпілотників проходять випробування та вдосконалення в умовах активних бойових дій на Сході України.

Безпілотник компанії Helsing може похвалитися передовим програмним забезпеченням, яке дозволяє йому ефективно "орієнтуватися" на складній місцевості, використовуючи кілька маркерів для досягнення цілей навіть за несприятливих погодних умов або на випаленій землі. Безпілотник спроєктований таким чином, щоб протистояти дії радіоелектронної боротьби, і після того, як ціль ідентифікована та підтверджена оператором, він може самостійно завдавати ударів, навіть у разі втрати зв'язку.

За даними видання, дальність польоту цього безпілотника, попередньо, в чотири рази більша, ніж у типових українських безпілотників-камікадзе, хоча конкретних порівнянь з іншими моделями не наводиться.

Крім того, цей безпілотник вважається значно економічно ефективнішим, ніж американські безпілотники Switchblade і російські моделі, такі як "Зала" та "Ланцет".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що "дуже радий тому, що постачання цих дронів, оснащених технологіями ШІ, вже починається", і заявив, що незабаром Україна застосує ці передові технології проти ключових ворожих об'єктів, зокрема командних пунктів ворога.