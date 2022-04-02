Німеччина готується повністю зупинити імпорт російських нафти й газу. Там заявили, що підтримуватимуть Україну.

Відповідну інформацію оприлюднили у Посольстві Німеччини в Києві ввечері 2 квітня. Зокрема країна заявила, що "готується" до відмови.

Зауважте Якщо Захід не введе нафтогазове ембарго, Росія заробить рекордні 321 мільярд доларів, – ЗМІ

Німеччина готується відмовитись від російського газу та нафти

Для мене і Федерального уряду цілком зрозуміло: ми й надалі будемо всіма силами підтримувати Україну. Ми готуємося до повного виходу Німеччини з імпорту викопних джерел енергії з Росії,

– заявила очільниця МЗС Німеччини.

Вони пригала, що Німеччина також постачає Україні зброю та надає допомогу у розмірі 370 мільйонів євро на воду, ковдри, продукти харчування та ліки.

Зокрема відповідну заяву очільниця МЗС Німеччини зробила на зустрічі в Берліні з Володимиром Кличком та делегацією з України уряду та парламенту, які відвідали німецьку столицю із закликом підтримати українців у боротьбі.

До речі, 2 квітня Литва вирішила повністю відмовитися від російського газу. Це перша з країн Євросоюзу, яка пішла на подібний крок.