Німеччина конфіскувала найбільшу у світі суперяхту: належала російському бізнесмену

Влада Гамбурга арештувала суперяхту російського мільярдера Алішера Усманова Dilbar. Довжина судна сягає 156 метрів, а оцінюють його у 600–700 мільйонів доларів.

Яхта Dilbar є найбільшою у світі за обсягом. За даними Мінфіну США, судно має 25-метровий плавальний басейн і дві вертолітні майданчики. Таку інформацію повідомило видання Bloomberg.

Читайте також: На Фіджі поліція затримала суперяхту Amadea російського мільярдера Сулеймана Керімова

Німеччина арештувала судно, коли те проходило переобладнання в північному німецькому портовому місті. Владі вдалось прослідкувати певні зміни власників яхти.

Яхта Dilbar є найбільшою у світі / фото Lurssen

Під час арешту власником судна була сестра Усманова – Гульбахор Ісмаїлова. Таким чином мільярдер прагнув обійти санкції, які наклали на Росію внаслідок воєнного вторгнення в Україну. Але йому цього не вдалось, адже сестра також потрапила у санкційний список.

Яхта Dilbar

Яхта Dilbar, яка побудована у 2016 році, є найбільшою у світі за внутрішнім обсягом. Судно має валову місткість близько 16 000 тонн. Максимальна швидкість, яку може розвивати Dilbar є 23 вузли.

Вигляд зверху на яхту Dilbar / фото Lurssen

Зовнішній дизайн яхти, відрізняється класичним профілем корпусу у світло-бежевому кольорі та з елементами з бронзи. Судно мільярдера оснащена 25-метровим басейном з неймовірним об'ємом води в 180 м³, двома вертолітними майданчиками та ін. На її борту можуть розміститися до 24 гостей і близько 100 членів екіпажу.

Вас це може зацікавити – ЗСУ потопили крейсер "Москва": відео