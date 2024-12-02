Німеччина надасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і гвинтокрили Sea King, – Шольц

У понеділок, 2 грудня, Олаф Шольц прибув до Києва. Під час візиту канцлер Німеччини зазначив, що його країна надасть Україні шосту систему ППО IRIS-T і гвинтокрили Sea King.

Про це повідомляє 24 Канал.

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Що Берлін передасть Україні

Шольц зазначив, що вже надали 5 повних комплектів систем IRIS-T, 3 системи "Patriot", понад 50 "Гепардів".

"У грудні нададуть шосту систему IRIS-T, пускові установки для Patriot і "Гепарди", – анонсував канцлер Німеччини.

У 2025 році також Німеччина буде постачати системи ППО, гаубиці, бойові та розвідувальні дрони. Крім того Україна отримає шість вертольотів Sea King.

Додамо, що під час брифінгу лідери держав обговорили і гарантії безпеки. Президент Зеленський запевнив, що відверто сказав про потребу в серйозних гарантіях безпеки для Києва і торкнувся теми НАТО. Подробиці, читайте в матеріалі 24 Каналу.