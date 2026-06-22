Німеччина стягує війська до кордону з Білоруссю: перекидають тисячі військових

Німеччина стягує війська до кордону з Білоруссю. Орієнтовно 5 тисяч військових перекидають на територію Литви. Вони будуть готові воювати та захищати східний фланг НАТО щонайменше до кінця 2027 року.

Таку інформацію розповів міністр оборони Литви Робертас Каунас. Про це повідомляє газета-таблоїд Bild.

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Як діє Німеччина?

За даними видання, до кінця 2027 року Німеччина має розгорнути на території Литви повноцінну військову бригаду чисельність близько 5 тисяч військових. Підготовка необхідної інфраструктури випереджає графік майже на 10 місяців.

Міністр оборони Литви Робертас Каунас розповів, що наразі на територіях, де раніше були густі ліси, активно зводять житлові квартали. Крім вищезгаданого, також там зараз триває будівництво шкіл, дитячих садків і медичних закладів.

Ми дуже просунулися у створенні інфраструктури та можемо раніше розпочати другу фазу. Ми можемо виходити з того, що Німеччина та Литва у будь-якому разі будуть готові до кінця 2027 року, якщо не раніше,

– каже чиновник.

За його словами, бригада під керівництвом генерала Крістіана Хубера відіграватиме ключову роль у посиленні НАТО на східному фланзі. Наразі на території Литві вже дислокуються близько 1,8 тисячі військовослужбовців Бундесверу.

У червні німецькі військові беруть участь у навчаннях у Пабраді, розташованому лише за 20 кілометрів від кордону з Білоруссю. Він назвав розгортання сил важливою віхою у розвитку двосторонніх відносин між Вільнюсом і Берліном.

У межах навчань Freedom Shield 45-та танкова бригада відпрацьовує взаємодію з 203-м танковим батальйоном із Аугустдорфа та підрозділами 122-го мотопіхотного батальйону з Оберфіхтаха, які передислокують до Литви до 2027 року.

До слова, нещодавно командувач німецьких ВПС генерал-лейтенант Гольгер Нойманн заявив, що у разі нападу Росії на країну НАТО Берлін готовий завдати потужних ударів у відповідь, зокрема по Калінінграду чи Санкт-Петербургу.