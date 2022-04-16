Німеччина не буде обмежувати прийом біженців з України

Німеччина не встановлюватиме обмежень для прийому біженців з України. До країни можуть виїхати всі охочі.

Німеччина має бути готова до того, що кількість біженців з України може різко збільшитися в будь-який момент. Про це заявив міністр транспорту та цифрової інфраструктури Фолькер Віссінґ 16 квітня.

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Німеччина не може і не буде відмовляти біженцям з України,

– сказав Віссінґ.

Міністр додав, що "нужденні в Україні повинні мати можливість знайти притулок у Німеччині". За його словами, станом на зараз до Німеччини за день приїжджає 2 500 українців. А на початку війни прибувало 8 200 людей.

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