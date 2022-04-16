Німеччина не інформувала Україну, якою саме буде військова допомога, – посол

Нещодавня заява уряду Німеччини про виділення додаткових коштів на військову допомогу України була прийнята скептично. Україна та опозиція розкритикували обіцяну підтримку.

Щобільше, посол України у Берліні Андрій Мельник відкрито розкритикував відсутність інформації щодо збільшення військової допомоги Німеччини.

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Україна очікує на відкритий діалог

Попри те, що Німеччина підтвердила готовність надати Україні додаткову військову допомогу, у тому числі виділити суму в понад 1 мільярд євро, обіцянка не була погоджена з країною-одержувачем.

Оголошення про збільшення військової допомоги Україні, на перший погляд, звучить добре. Однак український уряд не був проінформований про деталі,

– розповів німецькому виданню Мельник.

За його словами, жодних консультацій з Україною не проводилося.

Ми не знаємо обсягів подальших постачань зброї, процедури чи тимчасових горизонтів,

– додав він.

Мельник зауважив, що український уряд раніше отримував пропозиції від німецької військової промисловості, зокрема про постачання систем ППО, самохідних гаубиць, бойових танків типу "Леопард" та бронетранспортерів типу "Marder". Проте пропозиції не підкріплювалися конструктивним діалогом обидвох країн.

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