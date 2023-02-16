Словаччина кілька тижнів не пропускає німецькі гаубиці з України для ремонту, – ЗМІ

Вже кілька тижнів Словаччина не пропускає до своєї країни німецьке озброєння з України. Пошкоджена техніка не може доїхати до ремонтного центру обслуговування.

У середині грудня компанія Kraus-Maffei Wegmann (KMW) за дорученням Збройних сил Німеччини створила ремонтний центр поблизу словацького міста Міхаловце на кордоні з Україною, щоб ремонтувати зламані гаубиці, зенітні установки Gepard або системи MARS. Проте Словаччина не пропускає зламану техніку через країну. Про це журналістам розповіли урядові джерела в Берліні.

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Чому Словаччина не пропускає озброєння

За даними журналістів, Словаччина не дозволяє зброї перетнути кордон і потрапити в ремонтний центр, посилаючись на "невирішені юридичні питання", зокрема імпортні мита.

Тим часом, за даними видання, транспортні засоби з 15 несправними самохідними гаубицями чекають перед словацьким кордоном, щоб продовжити рух до ремонтного центру. Важкі артилерійські установки на українській стороні є вкрай важливими для оборони.

Таке трапляється не вперше: Німеччині доводиться використовувати нові й довші шляхи

Вочевидь, така ситуація трапляється не вперше, оскільки ЗМІ пише, що щоб хоча б частково розрядити ситуацію, німецьке Міноборони "час від часу" перевозить зброю через сусідні країни ЄС. Це сотні кілометрів об'їзних шляхів та значна втрата часу на ремонт. Пускові установки MARS і танки Gepard також частково відремонтують в Німеччині.

Наразі не дуже зрозуміло, чому Словаччина так реагує всупереч відповідній рядовій угоді. Німецька сторона визнає, що деякі юридичні питання, пов'язані з ремонтним центром, були проігноровані через швидкість, з якою угода була укладена наприкінці минулого року.

З іншого боку, у Словаччині мають відбутися нові вибори після того, як у грудні уряд пішов у відставку шляхом вотуму недовіри. З того часу у країні спостерігається урядова криза і нечіткі владні відносини. Ліва опозиція вважається більш проросійською.

Втім, нещодавно у ситуацію втрутився канцлер Німеччини Олаф Шольц. Виконувач обов'язків глави уряду Словаччини Едуард Гегер запевнив його, що проблема буде вирішена швидко.