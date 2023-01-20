У Німеччині заявили, що "готові діяти швидко", якщо буде консенсус щодо танків Leopard

У Німеччині запевняють, що готові діяти швидко, якщо союзники досягнуть консенсусу щодо відправлення танків в Україну. В уряді Олафа Шольца спростувала твердження, що Німеччина перешкоджає передачі танків.

Відповідну заяву в кулуарах зустрічі у форматі "Рамштайн" зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Він зазначив, що в партнерів немає єдиної думки щодо передачі Україні танків Leopard.

Це важливо Під час "Рамштайну" не схвалили рішення про танки для України

У Німеччині заявили про розбіжності у питанні Leopard

Також Пісторіус спростував твердження про те, що Німеччина "стоїть на шляху" "об'єднаної коаліції" країн, які виступають за відправку танків до України.

Є вагомі причини для постачання і є вагомі причини проти неї. А враховуючи загальну обстановку війни, яка триває вже майже рік, всі "за" і "проти" доводиться дуже ретельно зважувати, і ця оцінка явно поділяє багато союзників,

– додав він.

Водночас Пісторіус сказав, що він доручив офіційним особам провести перевірку запасів танків Leopard 2 у Німеччині, щоб країна могла "діяти швидко" у разі "позитивного рішення".

Крім того, міністр оборони додав, що питання дозволів на експорт не обговорювалося на зустрічах у п'ятницю.

Постачання Abrams – не умова

Подейкували, що Німеччина чекає, щоб США передали Україні свої танки Abrams після чого Берлін розблокує постачання Leopard. Але міністр Пісторіус заперечує цю інформацію.

Пісторіус сказав, що він "не знав такої домовленості". За його словами, поки не ухвалено рішення про те, чи Німеччина відправить танки Leopard 2 в Україну.

Під час зустрічі "Рамштайн" він зазначив, що "ми всі не можемо сьогодні сказати, коли буде ухвалено рішення і яким буде це рішення щодо танків Leopard".

На "Рамштайні" не домовилися про танки