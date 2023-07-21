Ще 10 танків Leopard 1А5: Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги

Україна продовжує отримувати військову допомогу від міжнародних партнерів. 21 липня стало відомо про новий пакет техніки й озброєння від Німеччини.

До нього увійдуть не лише танки, а й інше необхідне для наших військових обладнання. Про пакет допомоги розповів глава Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Що отримає Україна від Німеччини

Вдячні нашим німецьким союзникам за новий пакет допомоги,

– зазначив Єрмак.

До нового пакета військової допомоги входять:

10 танків Leopard 1А5;

20 кулеметів MG3 для танків та бронетехніки;

1035 155-міліметрових артснарядів та 2064 димових боєприпасів;

мостова система та 12 причепів;

10 радарів SurveilSPIRE;

16 вантажівок Zetros;

100 000 аптечок.

Тим часом існує ймовірність, що ми вже цього року отримаємо F-16. Водночас у США назвали пріоритет в озброєнні для України.

F-16 можуть прибути швидше

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він зауважив, що найближчими днями США оголосять про новий пакет військової допомоги для нашої держави.

За словами Кірбі, Україна може отримати F-16 до кінця року. Втім, слід розуміти, що у пріоритеті зараз артилерія, амуніція, ППО та броня.

Що їм дійсно потрібно, це артилерія, амуніція, ППО та броня – танки. І за всіма чотирма пунктами ми надали неймовірну кількість допомоги і, відверто кажучи, з безпрецедентною швидкістю. Це чотири спроможності, які їм потрібні. Якщо ви подивитеся на пакети допомоги, як той, що ми оголосили вчора, – і буде ще один найближчими днями — ви побачите, що ми дійсно намагаємося надати їм ці спроможності,

– наголосив він.

Кірбі зазначив, що F-16 дійсно можуть з'явитися в Україні до кінця року. Водночас він пояснив, що одні лише західні винищувачі не зможуть внести зміни. Нашим військовим необхідна артилерія.

"І тому президент США ухвалив непросте рішення про надання касетних боєприпасів. Вони вистрілюють тисячі снарядів на день. Це справжня перестрілка", – додав він.

Водночас слід розуміти, що F-16 потрібні не лише на полі бою. Ці винищувачі допоможуть посилити захист неба над Україною та наблизитися до збиття 100 відсотків ракет і дронів.