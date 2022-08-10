Німеччина передала Україні ще 4 Gepard та багато іншої підтримки
10 серпня 2022 , 17:47Читать новость на русском
Джерело:Федеральний уряд Німеччини
Німеччина в рамках своєї військової допомоги надала Україні ще чотири Gepard. Раніше Збройні Сили України вже отримали 8 таких зенітних танків.
Про це повідомили в черговому бюджетному звіті Федерального уряду Німеччини. В оприлюдненому 9 серпня документі також перерахована й інша допомога, яка надійшла протягом минулого тижня 1 – 7 серпня.
Важливо Можна використовувати як для захисту, так і наступу: особливості Gepard, які передасть Німеччина
Яку допомогу надала Німеччина протягом тижня:
- 4 вже згаданих зенітних танки Gepard;
- 10 транспортних засобів HMMWV (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)*
- 3 броньовані евакуаційні машини 2;
- 7 глушилок;
- 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
- 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
- 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
- 1 високочастотний прилад з обладнанням;
- 49 тисяч боєприпасів для систем ППО;
- 2 холодильники для медичного майна.
Приклад роботи Gepard, які надали Україні: дивіться відеоЗауважте! З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей. Зокрема, щодо способів і часу доставляння допомоги. Тому в цьому списку лише підтримка, яку вже отримало наше Міноборони. З повним переліком німецької допомоги Україні від 24 лютого можна ознайомитися за цим посиланням.
Невдовзі – США оголосить про нову допомогу Україні: дивіться відео