Німеччина передала Україні ще 4 Gepard та багато іншої підтримки

10 серпня 2022 , 17:47
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Джерело:

Федеральний уряд Німеччини

Німеччина в рамках своєї військової допомоги надала Україні ще чотири Gepard. Раніше Збройні Сили України вже отримали 8 таких зенітних танків.

Про це повідомили в черговому бюджетному звіті Федерального уряду Німеччини. В оприлюдненому 9 серпня документі також перерахована й інша допомога, яка надійшла протягом минулого тижня 1 – 7 серпня.

Важливо Можна використовувати як для захисту, так і наступу: особливості Gepard, які передасть Німеччина

Яку допомогу надала Німеччина протягом тижня:  

  • 4 вже згаданих зенітних танки Gepard;
  • 10 транспортних засобів HMMWV (8 наземних радіолокаційних носіїв, 2 станції перешкод/дронів)*
  • 3 броньовані евакуаційні машини 2;
  • 7 глушилок;
  • 8 електронних пристроїв для боротьби з дронами;
  • 4 мобільні дистанційно керовані та захищені пристрої розмінування;
  • 8 мобільних наземних радарів і тепловізійних приладів;
  • 1 високочастотний прилад з обладнанням;
  • 49 тисяч боєприпасів для систем ППО;
  • 2 холодильники для медичного майна. 

Приклад роботи Gepard, які надали Україні: дивіться відео 

Зауважте! З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових деталей. Зокрема, щодо способів і часу доставляння допомоги. Тому в цьому списку лише підтримка, яку вже отримало наше Міноборони. З повним переліком німецької допомоги Україні від 24 лютого можна ознайомитися за цим посиланням

Невдовзі – США оголосить про нову допомогу Україні: дивіться відео 

 

Автор: Олександр Марчак