Повернення до нормального життя: Німеччина планує послабити карантин

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Влада Німеччини має намір послабити протиепідеміологічні заходи. Відповідне рішення уряд ухвалив у вівторок, 4 травня.

Джерело:

Інтерфакс-Україна

Зокрема знімуть низку карантинних обмежень. Про це повідомила міністерка юстиції Крістіне Ламбрехт.

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За її словами, після відповідних консультацій в парламенті послаблення можуть набрати чинності вже найближчими вихідними.

Це важливий крок на шляху до повернення до нормального життя,
– наголосила Ламбрехт.

Про які обмеження мовиться

Обмеження в Німеччині діють з кінця листопада 2020 року. Школи частково перевели на домашнє навчання. Також закрили низку закладів:

  • всі магазини, окрім продуктових:
  • спортивні клуби;
  • салони краси; 
  • басейни; 
  • музеї і театри;
  • ресторани і бари. 

Відвідувати магазини можна лише за наявності негативного тесту на COVID-19. Відповідний аналіз можна зробити в одному з численних місць тестування по місту. Кожен громадянин має 2 безплатних тестів на тиждень.

Коронавірус в Німеччині: останні дані

  • Станом на вівторок, 4 травня, в Німеччині на коронавірус захворіли 3 439 730 людей.
  • З них – 84 143 померли, водночас 3 061 500 інфікованих одужало.
  • Загалом у країні зробили 55 490 413 тестів.

 