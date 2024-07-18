Німеччина збирається скоротити військову допомогу Україні: що це означатиме

Німеччина в 2025 році може вдвічі скоротити військову допомогу Україні з 8 до 4 мільярдів євро. Однак ця цифра може змінитись.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що Німеччина буде відправляти зброю Україні не зі складів, а щойно виготовлену. Допомога та постачання зазначені у контракті між країнами.

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Як скорочення постачання вплине на Україну

Мусієнко розповів, що між Німеччиною та Україною вже є підписані контракти на допомогу на 2025 рік. Для нашої країни це є плюсом, адже такі німецькі концерни, як Rheinmetall вже отримали забезпечення та виготовляють, а потім і постачають зброю для ЗСУ.

За що на директора цього концерну Росія намагалась вчинити замах. Їм не подобається, що ця компанія виконує значні оборонні замовлення для України,

– зауважив військовий експерт.

Крім цього, Німеччина вже дуже сильно допомогла Україні, які тільки могла. З німецьких складів вже передали нашій країні багато зброї, за виключенням ракет TAURUS, які ми дуже потребуємо. Тому постачати будуть те, що і виробляти.

Мусієнко пояснив, що зараз від Німеччини залишається допомога за контрактами: постачання відремонтованого, модернізованого озброєння або ж закупленого нового.

Також Німеччина має зобов'язання щодо оборонної угоди з Україною, де мовиться про підтримку нашої держави,

– додав військовий експерт.

Зараз німецький уряд планує посилити боєздатність своєї армії, збільшити на неї видатки та фінансування.

Однак ці цифри (8 та 4 мільярдів євро – 24 Канал) ще можуть бути скориговані. Йде боротьба, щоб це було 8 мільярдів,

– підкреслив Мусієнко.