Німеччина почала згортати співпрацю з Іраном: що стало причиною цього рішення

Німецький уряд у п'ятницю 23 грудня заявив, що призупиняє співпрацю з Іраном. Розповідаємо, що стало причиною цього.

Як зазначають журналісти, Німеччина ухвалила рішення призупинити експортні кредити й інвестиційні гарантії для бізнесу в Ірані. Причиною цього стало придушення протестів владою країни.

Читайте також Ізраїль може вдарити по Ірану через допомогу Росії: експерт назвав "червону лінію"

Співпраця Німеччини й Ірану тривала недовго

Як зазначають у Мінекономіки країни, також Німеччина призупинила інші "економічні формати". Мовиться про діалог з енергетичних питань. Підштовхнула до цього "дуже серйозна ситуація в Ірані".

Зауважимо, що гарантії експортного кредиту захищають компанії Німеччини від збитків, якщо експорт не оплачується. Інвестиційні гарантії надаються для того, щоб захистити прямі інвестиції німецьких компаній від політичного ризику в країнах, де вони перебувають.

У відомстві зауважили, що використання відповідних інструментів для проєктів Ірану призупиняли на десятиліття. Але з 2016 року відбулася "коротка фаза відкриття". Вона стала можливою після угоди Ірану зі світовими державами, включно з тією ж Німеччиною, яка стосувалася ядерної програми. Відомо, що гарантії надавали або продовжували на кілька проєктів. Правда, після 2019 року нових не було.

Коротко про протести в Ірані

Нагадаємо, що загальнонаціональні протести в Ірані спалахнули у вересні 2022 року. Причиною цього стала смерть 22-річної Махси Аміні, котру затримала поліція моралі. Сталося це буцімто через порушення суворого іранського дрес-коду, якого повинні дотримуватися жінки.

З того моменту протестувальники закликали повалити правлячих священнослужителів Ірану. Влада держави намагалася придушити демонстрації, а також посилити тиск на активістів.

Ми ж нагадаємо, що напередодні Іран пригрозив Зеленському через промову у Конгресі. Речник МЗС Нассер Канаані цинічно заявив, що його країна "не постачала жодної військової техніки жодній стороні для використання у війні в Україні".

Водночас він наголосив, що "стратегічне терпіння Ірану не безмежне". Цими словами він відреагував на буцімто "безпідставні звинувачення", які пролунали від Зеленського під час свого виступу у США.

Зауважимо, що у 2021 році німецько-іранська торгівля склала 1,76 мільярда євро. А за 9 місяців 2022 року – 1,49 мільярда євро.