Німеччина починає будувати термінал СПГ, щоб відмовитися від російського імпорту

Німеччина починає будівництво терміналів для зрідженого природного газу, щоб позбутися російського імпорту в майбутньому. Роботи проводять у Вільгельмсхафен – це порт в Нижній Саксонії

Німеччина намагається прискорити будівництво терміналу. Це дасть можливість імпортувати СПГ з різних країн світу, зокрема, зі США.

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Термінал планують спорудити за 10 місяців

У нас є хороший шанс зробити те, що насправді було неможливо в Німеччині: побудувати термінал LNG протягом приблизно 10 місяців і підключити його до німецького газопостачання,

– сказав віцеканцлер Німеччини та міністр економіки Роберт Хабек.

Ще минулого місяця віцеканцлер закликав до безпрецедентних заходів, аби досягти швидкого прогресу у відключенні від енергоносіїв Росії. Він зазначив, що Берлін має протидіяти енергетичному шантажу Кремля.

У Міністерстві економіки Німеччини сподіваються, що вдасться реалізувати альтернативні рішення, скоротивши використання вугілля та природного газу.

Єрмак назвав крок Німеччини дуже важливим

Як повідомив у телеграмі голова Офісу Президента Андрій Єрмак, німці роблять важливі кроки щодо скорочення імпорту газу. Мовиться саме про отримання двох плавучих терміналів імпорту СПГ та початок їх роботи до кінця 2022 року.

Компанія Höegh LNG підписала з урядом Німеччини обов'язкові угоди. Згідно з цими документами відбудеться чартер двох плавучих установок зберігання та регазифікації (FSRU) для роботи в Німеччині на 10 років. Кожне з цих суден може отримати до 170 тисяч кубометрів зрідженого газу через танкери – це за одне вивантаження. Одразу на борту відбудеться переведення СПГ в газоподібний стан та подача у мережу.

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Енергетичний шантаж Кремля: останні новини

На думку радниці міністра енергетики Лани Зеркаль, Росія не здатна перекрити "газовий вентиль" Європі, адже видобуток газу – великий, а підземних сховищ для його закачування – не так багато.

У виданні Bloomberg припустили, що Європа може замінити російський газ на африканський. Це зменшить залежність на дві третини вже цього року.

У Німеччині вже повідомили, що ЄС планує відмовитись від імпорту вугілля з Росії вже влітку та від російської нафти – до кінця року.

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