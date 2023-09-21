Берлін проти пропозиції Зеленського виключити Росію з Радбезу ООН

У Німеччині виступили проти пропозиції президента України Володимира Зеленського щодо виключення Росії з Радбезу ООН. Берлін не готовий підтримувати подібні ініціативи.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Зауваживши, що Німеччина – проти і пропозиції позбавити Росію права вето у Радбезі.

Дивіться також У цьому кріслі сидять брехунці, – Зеленський розкритикував присутність Росії у Радбезі ООН

"Ми не підтримуємо це, і я знову пояснювала це моїм українським співрозмовникам", – сказала Бербок.

Водночас міністр розкритикувала Росію за зловживання правом вето у Радбезі ООН.

"Ось чому реформи важливіші, ніж будь-коли. Але ви повинні бути реалістами, це настане не завтра", – додала глава МЗС Німеччини.

Довідка. До Радбезу ООН входять 5 постійних членів: США, Китай, Велика Британія, Франція та Росія як спадкоємиця СРСР, якою Москва себе оголосила. Ще 10 членів обираються Генеральною Асамблеєю ООН на 2 роки за географічною ознакою.

П'ять з десяти непостійних членів переобираються щороку.

Що відомо про ініціативу Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 19 вересня виступив на Генасамблеї ООН, де розкритикував міжнародну організацію за те, що Росія продовжує бути при владі, попри загарбницьку війну, які вона розв'язала проти України.

Зеленський закликав виключити Росію з Ради безпеки ООН.