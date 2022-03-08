Німеччина розслідує воєнні злочини російських військ в Україні

Росія 24 лютого цинічно атакувала Україну. Ворог нещадно вбиває мирних жителів та руйнує інфраструктуру країни. Через це Німеччина взялася розслідувати воєнні злочини, скоєні військами РФ в Україні.

Працює над цим головний прокурор Німеччини Пітер Франк. Він вже отримав фото нищівних атак російських військ на Україну.

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За інформацією з судових кіл, це так звана "структурна процедура". Вона дозволить забезпечити значні докази, щоб мати можливість вжити заходів проти окремих винних згодом, якщо це буде необхідно.

Німецька прокуратура, зокрема отримала факти таких військових злочинів:

вибухи бомб,

напади на житлові квартали та цивільну інфраструктуру,

руйнування газопроводу та сміттєзвалища ядерних відходів тощо.

Списки українських політиків

Також німецька прокуратура отримала так звані "списки цілей" російських військових, у яких написані імена високопоставлених українських політиків, яких мають вбити. Президент України Володимир Зеленський заявив, що він є "мішенню номер один" для цих підрозділів.

Додамо, що відповідно до Міжнародного кримінального кодексу федеральний прокурор може переслідувати воєнні злочини у всьому світі.

До слова, українська розвідка опублікувала список військових злочинців, які беруть участь у вбивствах мирних громадян України та здійсненні ракетно-бомбових ударів по українських містах. Імена – дивіться тут.

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