Німеччина сформує дивізію тероборони для захисту важливої інфраструктури, – ЗМІ

У Німеччині планують створити ще 6 полків територіальної оборони. Її завданням буде захист критичної інфраструктури країни.

Наразі німецька тероборона складається з 4 полків, де службу несуть лише резервісти. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Дивіться також Дрейфував у Балтиці: Німеччина затримала російський нафтовий танкер

Що відомо про створення німецької тероборони

У квітні 2024 року міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус представив нову структуру Бундесверу та заявив, що вона здатна посилити обороноздатність країни.

За даними ЗМІ, у країні сформують ще шість полків тероборони кількістю 6 тисяч осіб. Їх об'єднають в нову окрему дивізію, де будуть служити не тільки резервісти, а й військові.

Її головною метою буде захист критичних об'єктів усередині Німеччини. Зокрема, йдеться про порти, залізницю, логістичні хаби, трубопроводи, дороги, мости, транспортні розв'язки та цифрову інфраструктуру. У мирний час дивізія також може бути залучена для допомоги у випадку аварій, терактів чи пандемії.

Зазначимо, що наявні полки тероборони підпорядковуються командуванню у конкретному регіоні Німеччини. Проте нову дивізію сил територіальної оборони підпорядкують безпосередньо Сухопутним військам. Наразі у їх складі всього три дивізії: дві танкові (1-ша та 10-та) та дивізія сил швидкого реагування.

Нагадаємо, що раніше Пісторіус припустив, що Росія може напасти на країни НАТО вже за кілька років. Він також вважає, що Путін добре знає слабкі місця Німеччини й для країни існує гібридна загроза з боку Кремля.