Глава МВС Німеччини заявив, що країна щодня є ціллю гібридної війни

Німеччина не перебуває у стані війни. Однак вона щодня стає мішенню гібридних атак.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag Добріндт, пише Reuters.

Як Німеччина зазнає щоденних атак?

За його словами, іноземні держави прагнуть послабити Німеччину. Тому шпигунство, диверсії, кібератаки стали для країни буденністю.

Нагадаємо, що цю заяву Добріндт зробив після інциденту з дроном в аеропорту Лейпциг-Галле. У ніч проти 5 серпня там біля українського вантажного літака Ан-124 виявили дрон із прикріпленою вибухівкою.

Німецькі правоохоронці знешкодили дрон і тимчасово призупинили роботу аеропорту

Американська розвідка вважає російську владу можливою організаторкою цієї операції.

Деякі німецькі депутати теж звинуватили Росію. Своєю чергою посольство Росії в Берліні назвало інцидент у Лейпцигу "сфабрикованою провокацією".

Добріндт охарактеризував випадок у Лейпцигу як "сценарій гібридної атаки", не виключивши можливого втручання іноземних держав.

Нагадаємо, що 7 серпня ще два дрони помітили над територією військової бази в Мехерніху у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія на заході країни. Відомо, що на тій базі ремонтують системи Patriot.

Не можна виключати, що за цими інцидентами стоїть Росія. Москва прагне перевірити готовність членів НАТО захищати Альянс. Розвідка США вважає, що вже восени цього року Кремль може наважитися на масштабну гібридну атаку або навіть обмежене вторгнення у країну-члена НАТО.