Німеччина виділить додаткові 12 мільярдів євро на військову допомогу України

Уряд Німеччини погодив рішення про виділення додаткових 12 мільярдів євро на військову підтримку України.

Із цих коштів 3,2 мільярда євро надійдуть у 2023 році. А на решту суми, 8,8 мільярда євро, уряд Німеччини відкриє кредитні лінії на період з 2024 по 2032 рік.

Дивіться також Резніков проїхався на одній з німецьких БМП Marder, які вже прибули в Україну: відео

Тобто Україна матиме право на отримання й використання кредиту у відведені терміни.

На ці гроші Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини. Важливо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно,

– заявили представники коаліційного уряду Німеччини в бюджетному комітеті парламенту.

Що цьому передувало

За даними німецького МЗС, з початку повномасштабного російського вторгнення уряд Німеччини виділив понад 14,2 мільярда євро на підтримку України, з них на військову допомогу Києву – 3 мільярди євро.

Раніше німецьке видання Spiegel писало, що Міністерство фінансів Німеччини надіслало бюджетному комітету Бундестагу прохання про збільшення військової допомоги Україні.

Це пояснювали тим, що українську армію потрібно укомплектувати надійною військовою технікою, яка б відповідала її потребам, а для цього необхідно укласти контракти на постачання, які власне встановлять платіжні зобов'язання на найближчі роки.

Яку техніку зможуть закупити для ЗСУ за ці гроші

Зазначалось, що передусім планується закуповувати системи ППО, броньовані гусеничні машини та боєприпаси для артилерії та іншого озброєння.