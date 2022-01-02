Німеччина за один день зупинила роботу половини своїх атомних станцій
Джерело:Associated Press
У 2022 році Німеччина має намір повністю відмовитися від ядерної енергетики. Половину – 3 із 6 – АЕС влада вже зупинила.
Це сталося ще перед початком 2022 року – 31 грудня. У федеральному уряді запевняють – на забезпечення електроенергією людей та підприємств це геть не вплине.
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Німеччина 31 грудня зупинила роботу трьох атомних станцій. Разом вони забезпечували електрикою мільйони німецьких сімей майже 40 років (з 1980-х).
Зокрема, закрили такі АЕС:
- Брокдорф – за 40 кілометрів від Гамбурга на річці Ельба.
- Гронде – за 40 кілометрів від Ганновера.
- І Гундреммінген – за 80 кілометрів від Мюнхена.
До слова, попереднє закриття АЕС сталося ще в грудні 2019 року. Тоді Німеччина зупинила атомну станцію Філіппсбург.
Федеральний уряд Німеччини заявив, що:
- Виведення з експлуатації цих атомних станцій не вплине на забезпечення населення та бізнесу електроенергією (АЕС давали тільки 13% енергії у Німеччині у 2021 році).
- Ба більше, вже у 2022 Німеччина хоче закрити й решту АЕС, а до 2030 – відмовитися від вугілля. Усе це для того, щоб зробити найбільшу економіку Європи "кліматично нейтральною".
Що цікаво, рішення про поетапну відмову від ядерної енергетики ухвалив ще уряд Герхарда Шредера у 2002 році. Того самого, який зараз працює у правлінні російського "Газпрому".
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