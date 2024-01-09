"Європа починає захищати Україну, як себе": Кулеба пояснив заклики Шольца збільшити підтримку

Дмитро Кулеба розповів, що рішення Німеччини вдвічі збільшити видатки на військову допомогу Україні не є спонтанним. Берлін поступово та планово нарощував підтримку нашої країни та планував її збільшувати.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, що останні атаки стали тригером, щоб оголосити про ці наміри. Також Берлін озвучив, наскільки великим буде зростання підтримки, пише 24 Канал.

Дивіться також У Німеччині зростає політичний тиск на Шольца: у канцлера вимагають передати Taurus Україні

Як Кулеба прокоментував підтримку Німеччини

Німеччина демонструє приклад, Німеччина зайняла лідерську позицію і закликає інших. І в інших державах ми теж бачимо певні процеси, які призведуть до ухвалення рішень. Ми фокусуємось на тому, щоб частиною цих рішень було пришвидшення виробництва зброї – насамперед снарядів, розвиток співвиробництва між оборонними індустріями. Я думаю, що всі українці тепер бачать, що Європа починає захищати Україну як саму себе,

– заявив Кулеба.

За його словами, це ще одне підтвердження того, що сформувався консенсус, що Україна є частиною європейського проєкту, Європейського Союзу. Тож ми маємо стояти пліч-о-пліч.

Що відомо про заяви Німеччини: коротко