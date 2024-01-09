"Європа починає захищати Україну, як себе": Кулеба пояснив заклики Шольца збільшити підтримку
Дмитро Кулеба розповів, що рішення Німеччини вдвічі збільшити видатки на військову допомогу Україні не є спонтанним. Берлін поступово та планово нарощував підтримку нашої країни та планував її збільшувати.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, що останні атаки стали тригером, щоб оголосити про ці наміри. Також Берлін озвучив, наскільки великим буде зростання підтримки, пише 24 Канал.
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Як Кулеба прокоментував підтримку Німеччини
Німеччина демонструє приклад, Німеччина зайняла лідерську позицію і закликає інших. І в інших державах ми теж бачимо певні процеси, які призведуть до ухвалення рішень. Ми фокусуємось на тому, щоб частиною цих рішень було пришвидшення виробництва зброї – насамперед снарядів, розвиток співвиробництва між оборонними індустріями. Я думаю, що всі українці тепер бачать, що Європа починає захищати Україну як саму себе,
– заявив Кулеба.
За його словами, це ще одне підтвердження того, що сформувався консенсус, що Україна є частиною європейського проєкту, Європейського Союзу. Тож ми маємо стояти пліч-о-пліч.
Що відомо про заяви Німеччини: коротко
- 8 січня після зустрічі з прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом у Берліні Олаф Шольц закликав інші країни Європейського Союзу надати у 2024 році більшу військову підтримку Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією.
- Він пояснив, що поставки зброї в Україну, заплановані на цей час більшістю країн-членів ЄС, – занадто малі. Тож він закликав союзників у ЄС також активізувати свої зусилля на користь України.
- Німецький канцлер пояснив, що Європа повинна продемонструвати, що вона стоїть на боці Києва, на боці свободи, міжнародного права та європейських цінностей.
- Ще у листопаді 2024 року державна міністерка у справах Європи Німеччини Анна Люрманн заявила, що її країна у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Замість 4 мільярдів євро Берлін надасть до 8 мільярдів.