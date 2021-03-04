Москва обіцяє жорстоко відповісти Німеччині: все через закриття рахунків Russia today i Ruptly

У Німеччині закривають рахунки російських ЗМІ Russia today i Ruptly. Водночас у Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що вживатимуть жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ, якщо ситуація не зміниться.

Про такі плані повідомили російські ЗМІ. Німецький Commerzbank направив письмове повідомлення про закриття рахунків Russia Today та Ruptly 26 лютого. Відомо, що доступ до здійснення фінансових операцій припинять вже 31 травня.

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Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова "закликала Берлін одуматися". Там вимагають, аби Russia Today та Ruptly забезпечили функціонування.

В іншому випадку змушені будемо прийняти жорсткі заходи щодо працюючих в Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід,

– висловилась Захарова.

На сайті Russia Today розмістили заяву щодо ситуації. У ній зазначили, що нібито закриття рахунків – це "частина ширшої кампанії перешкоджання роботі каналу в Німеччині".

"У листопаді 2020 року Commerzbank незрозумілим чином зробив свої умови надання послуг набагато менш вигідними з фінансової точки зору для RT, розпочавши тривалу юридичну суперечку", – написали на сайті. ​

Водночас зазначили, що намагаються знайти заміну Commerzbank, але багато фінансових установ або ігнорують Russia Today, або відмовляються.