Німеччина зняла з розгляду питання про відключення Росії від SWIFT, – ЗМІ

Поки Євросоюз розглядає можливість введення потужних санкцій прои Кремля у випадку вторгнення до України, у Німеччині вирішили "зменшити обороти". У МЗС виступили проти відключення Росії від системи SWIFT.

На такий крок Німеччина пішла під час обговорення санкцій проти Росії у Брюсселі на раді глав МЗС Євросоюзу. Про це журналістам повідомив дипломат, який залишився анонімним.

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У Брюсселі обговорювали санкції

У Брюсселі 24 січня глави МЗС Євросоюзу обговорювали безпекову ситуацію в Європі та нові санкції проти Росії у випадку агресії проти України.

Під час обговорення глава МЗС Німеччини Анналена Бербок виключила питання про обговорення відключення Москви від SWIFT.

Крім того, за даними джерел, у німецькому уряді заявили, що "не братимуть участь у спекуляціях щодо зброї" та вкотре відхилили прохання України про військову допомогу.

Санкції проти Росії: головне

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Захід погрожує Росії серйозними економічними наслідками, зокрема й санкціями.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що санкції вводитимуть у випадку вторгнення до України, оскільки зараз вони допомагають стримувати агресію Кремля.

У ЄС, вочевидь, дотримуються такої ж позиції. Пакет санкцій активно розробляють.

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