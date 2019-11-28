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      Німеччина придушує економіку України через "Північний потік-2", – Вітренко

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      "Північний потік-2" придушує економіку України / Фото з фейсбук-сторінки Юрія Вітренка

      Запуск "Північного потоку-2" створює величезні загрози економіці України. Німеччина не просто відбирає в України роль головного транзитера російського газу в Європу, а позбавляє такої ролі взагалі.

      Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв’ю Deutsche Welle заявив, що Німеччина сприяє економічному придушенню України.

      Важливо: США можуть зупинити "Північний потік-2", – МЗС

      Доходи від транзиту газу є дуже суттєвими для української економіки. За словами Вітренка, запуск газопроводу означає зміну принципу, за яким був побудований ринок.

      Вітренко пояснив, що весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід.

      А такі радикальні зміни – тепер газ повинен йти з заходу на схід, на схід України принаймні – це загроза стабільності поставок в регіоні. Німеччина має це усвідомлювати,
      – наголосив він.

      Зауважимо, що Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2". Поправки фактично дозволять відхилення від директиви Євросоюзу та нададуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти.

      Коли запустять "Північний потік-2" 

      Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За новою інформацією, його запуск у Росії планують в середині 2020 року.

      Важливо! Запровадження санкцій США проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років. Однак це може статись, якщо тільки їх запровадити до 31 грудня 2019 року.

      Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

      До теми: Закулісся "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ розповіли про змову проти санкцій США

      Потік
      "Північний потік-2" на мапі

      Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.

      – Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.
      – Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.
      – Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.
      – Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".
      – Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 Нафтогаз Україна – Росія Новини Росії Газ Газпром
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