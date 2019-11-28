Німеччина придушує економіку України через "Північний потік-2", – Вітренко

Запуск "Північного потоку-2" створює величезні загрози економіці України. Німеччина не просто відбирає в України роль головного транзитера російського газу в Європу, а позбавляє такої ролі взагалі.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв’ю Deutsche Welle заявив, що Німеччина сприяє економічному придушенню України.

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Доходи від транзиту газу є дуже суттєвими для української економіки. За словами Вітренка, запуск газопроводу означає зміну принципу, за яким був побудований ринок.

Вітренко пояснив, що весь український і східно-європейський газовий ринок був сформований на очікуваннях того, що газ буде йти зі сходу на захід.

А такі радикальні зміни – тепер газ повинен йти з заходу на схід, на схід України принаймні – це загроза стабільності поставок в регіоні. Німеччина має це усвідомлювати,

– наголосив він.

Зауважимо, що Німеччина схвалила закон, який захистить "Північний потік-2". Поправки фактично дозволять відхилення від директиви Євросоюзу та нададуть можливість газопроводу "Північний потік-2" обійти її пункти.

Коли запустять "Північний потік-2"

Скандальний російський газопровід "Північний потік-2" не встигнуть добудувати та запустити у терміни, як анонсували раніше. За новою інформацією, його запуск у Росії планують в середині 2020 року.

Важливо! Запровадження санкцій США проти компаній, які беруть участь у будівництві "Північного потоку-2", можуть відтермінувати його завершення на 5 років. Однак це може статись, якщо тільки їх запровадити до 31 грудня 2019 року.

Загалом російський трубопровід "Північний потік-2" має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво трубопроводу, адже він посилить енергетичну залежність Європи від Росії.

До теми: Закулісся "Північного потоку-2": німецькі ЗМІ розповіли про змову проти санкцій США



"Північний потік-2" на мапі

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в ЄС через Балтійське море. Саме у нього російський "Газпром" хоче перенаправити більшу частину газу з ГТС України. Навіть запуск газопроводу мав збігтися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну (31 грудня 2019 року), однак цього не станеться.



– Вартість проєкту – майже 10 мільярдів євро.

– Пропускна здатність "Північного потоку-2" – 55 мільярдів кубометрів газу на рік.

– Оператор "Північного потоку-2" – компанія Nord Stream 2 AG.

– Засновник і власник контрольного пакета акцій Nord Stream 2 AG – російський монополіст "Газпром".

– Партнери – французька Engie, австрійська OMV, британо-нідерландська Royal Dutch Shell, німецькі Uniper і Wintershall.