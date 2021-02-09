У Німеччині 100-літнього чоловіка звинуватили у вбивстві 3500 людей

9 лютого 2021 , 17:57
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У Німеччині 100-річного чоловіка звинуватили у причетності до вбивства 3518 людей. Упродовж 1942 – 1945 років він працював у концтаборі Заксенгаузен.

Джерело:

The Local

За словами правоохоронців, чоловік знищував своїх жертв заради грошей.

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Наразі обвинувачений мешкає у Бранденбурзі. Незважаючи на поважний вік, експрацівник концтабору може взяти участь у судовому процесі. Рішення має ухвалити суд у місті Нойруппін.

Імені чоловіка правоохоронці наразі не називають.

Зверніть увагу! Саме у концтаборі Заксенгаузен провів 2 роки легендарний український політик і борець за незалежність Степан Бандера. Також у Заксенгаузені закатували українського поета Олега Ольжича.

Заксенгаузен: що відомо

  • Концтабір Заксенгаузен був розташований у місті Оранієнбурґ.
  • Діяв упродовж 1936 – 1945 років.
  • Жертвами табору смерті стали понад 100 тисяч людей. Серед них були і українці.
  • Заксенгаузен відомий своїми моторошними медичними експериментами над людьми.