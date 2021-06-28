У Німеччині чоловік напав з ножем на перехожих: є поранені

У місті Ерфурт, що в центральній частині Німеччині, чоловік з ножем напав на перехожих. Зловмисник поводився вкрай агресивно і поранив двох людей.

Інцидент трапився приблизно о 6:00. Зловмисник накинувся на людей і втік.

Важливо У Німеччині чоловік з ножем накинувся на перехожих: є загиблі та поранені – моторошні відео 18+

Що відомо про нападника

Свідки події заявили, що чоловіку приблизно 20 – 30 років. Він говорив німецькою та нічим не вирізнявся з-поміж інших людей. Після звірячого нападу чоловік втік з місця події, його розшукують правоохоронці за допомогою гелікоптера.

Внаслідок нападу поранення отримали 2 людини віком 45 та 68 років. На місце події оперативно прибули медики та госпіталізували їх до сусідніх лікарень.

Вже не перший напад у Німеччині

Нещодавно Німеччину сколихнув ще один напад. У місті Вюрцбург невідомий чоловік з ножем накинувся на перехожих. Кілька людей загинули, багато постраждалих.

У німецькому місті Вюрцбург невідомий чоловік з ножем накинувся на перехожих. Кілька людей загинули, багато постраждалих.