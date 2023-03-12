Користувачі обвалили рейтинг готелю в Німеччині, де побили українського військового
Охоронець готелю у місті Франкфурт-на-Майні родом з Чечні побив українського військового, що приїхав в Німеччину на лікування. Згодом стало відомо, що користувачі інтернету обвалили рейтинг цього готелю.
У неділю, 12 березня, інцидент з побиттям воїна ЗСУ в готелі Roomers набув особливого розголосу, однак, як відомо, трапився він за декілька днів перед цим. Напав на захисника, що приїхав в Німеччину на реабілітацію, охоронець кавказької національності через "невідповідний дрескод" солдата.
Дивіться також Російська дурість і китайська мудрість: чому не варто плести зашморги для сусідів
Рейтинг готелю обвалився
Власне, зауважимо, що український захисник "посмів з'явитися" в ресторані готелю у військовій формі, через що виник конфлікт з персоналом. Внаслідок сутички охоронець, який, як згодом виявилося, з російської Чечні, зламав щелепу захисникові та завдав йому ударів, що призвели до струсу мозку.
Як не дивно, користувачів мережі не забарились з реакцією – вони почали залишати гнівні відгуки на сторінці готелю, зокрема, в Google, через що рейтинг закладу різко впав, – інформує 24 Канал.
Рейтинг готелю Roomers в Google / Скриншот 24 Каналу (зроблений 12.03.23 близько 22:20)
Ви також можете оцінити "професіоналізм" персоналу готелю Roomers, перейшовши за посиланням. Очевидно, цей інцидент з побиттям українського військового у Франкфурті-на-Майні не має залишитись непоміченим.
Де саме розташований готель, у якому побили воїна ЗСУ: дивіться на карті
Інші деталі цього інциденту
- Генеральний консул України в Франкфурті Вадим Костюк у коментарі ЗМІ підтвердив те, що охоронець кавказької національності побив українського воїна. Однак першими про це повідомили у фейсбук-спільноті "Українці у Франкфурті-на-Майні".
- Костюк констатував, що консульство робить усе можливе, аби отримати від поліції відео, на якому видно, як трапився конфлікт. Разом з тим він зауважив, що постраждалого воїна очікує операція найближчими днями.
- Також слід сказати, що в Німеччині, згідно зі законодавством, можна ходити у військовій формі, лише маючи спеціальний дозвіл. Це поки усе, що відомо про цей скандал станом на вечір 12 березня.