Користувачі обвалили рейтинг готелю в Німеччині, де побили українського військового

Охоронець готелю у місті Франкфурт-на-Майні родом з Чечні побив українського військового, що приїхав в Німеччину на лікування. Згодом стало відомо, що користувачі інтернету обвалили рейтинг цього готелю.

У неділю, 12 березня, інцидент з побиттям воїна ЗСУ в готелі Roomers набув особливого розголосу, однак, як відомо, трапився він за декілька днів перед цим. Напав на захисника, що приїхав в Німеччину на реабілітацію, охоронець кавказької національності через "невідповідний дрескод" солдата.

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Рейтинг готелю обвалився

Власне, зауважимо, що український захисник "посмів з'явитися" в ресторані готелю у військовій формі, через що виник конфлікт з персоналом. Внаслідок сутички охоронець, який, як згодом виявилося, з російської Чечні, зламав щелепу захисникові та завдав йому ударів, що призвели до струсу мозку.

Як не дивно, користувачів мережі не забарились з реакцією – вони почали залишати гнівні відгуки на сторінці готелю, зокрема, в Google, через що рейтинг закладу різко впав, – інформує 24 Канал.



Рейтинг готелю Roomers в Google / Скриншот 24 Каналу (зроблений 12.03.23 близько 22:20)

Ви також можете оцінити "професіоналізм" персоналу готелю Roomers, перейшовши за посиланням. Очевидно, цей інцидент з побиттям українського військового у Франкфурті-на-Майні не має залишитись непоміченим.

Де саме розташований готель, у якому побили воїна ЗСУ: дивіться на карті

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