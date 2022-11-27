У Німеччині хочуть спростити правила набуття громадянства

Німецька коаліція у передвиборчій програмі минулого року обіцяла внести зміни до правил набуття громадянства для іноземців. Тепер МВС країни фактично завершило роботу над відповідним законопроєктом.

На тлі доопрацювання законопроєкту, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав уряд підтримати ініціативу щодо спрощення отримання громадянства. Зокрема через внесок мігрантів в економіку країни.

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Чим аргументують спрощення законодавства

Відповідно до чинного німецького законодавства, за одним із критеріїв, іноземці повинні постійно проживати на території країни щонайменше 8 років. Тепер уряд Шольца пропонує скоротити цей період до 5 років.

Олаф Шольц відзначає, що імігранти вже стали частиною Німеччини та долучилися до розбудови економіки. Тобто вони також доклалися до того, аби Німеччина була на тому рівні, на якому вона є зараз. Тому канцлер переконаний, що спрощення отримання громадянства буде справедливим рішенням щодо них.

Йдеться про повагу і, звичайно, про наше процвітання. Тому що всі ці жінки та чоловіки (іммігранти – 24 канал) роблять свій внесок у міцну економіку. Добре, якщо вони також виберуть німецьке громадянство,

– зазначив Шольц.

Остаточний проєкт законопроєкту ще не представлений, однак основним елементом змін є саме зменшення кількості років необхідного постійного проживання для подання документів на громадянство. В уряді Шольца переконані, що це призведе до зростання кількості охочих отримати паспорт Німеччини.

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