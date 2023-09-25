У Німеччині назвали причину, що ускладнює передачу далекобійних ракет Taurus Україні
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Німеччина готова передати Україні далекобійні ракети Taurus. Наразі проблемою є довготривала підготовка українських військових та фахівців, які мають програмувати цілі ракет.
За даними видання, виробник MBDA розраховує, що навчання українських військових займе близько 3 місяців. Прогнозують, що потрібно ще більше часу, перш ніж ЗСУ зможуть розгорнути ракети, навіть якщо процес навчання прискорять.
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Адже програмування цілей Taurus має відбуватися в Україні. Малоймовірно, що це робитимуть солдати Бундесверу з політичних міркувань.
Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував уряд, вказавши на те, що перший запит на отримання ракет Київ надіслав більш як 4 місяці тому, і цей час можна було б використати для успішного завершення навчання.
"Аргументи канцлера Олафа Шольца щодо зволікання тепер не мають сили. Здоровий глузд диктує, що Taurus потрібно доставити (в Україну) негайно", – закликав він.
Що відомо про передачу Taurus Україні
- 11 серпня Der Spiegel повідомив, що уряд Німеччини вивчає можливості надати Україні крилаті ракети Taurus найближчими місяцями.
- Наразі припускають, що мова може йти про десятки ракет цього типу. Припускають, що їх кількість має сходитися з кількістю британських Storm Shadow та французьких SCALP, які вже є і використовуються.
- Ракети ATACMS і Taurus зможуть підсилити боєздатність українських захисників. Якби відповідне постачання відбулося на початку повномасштабної війни, то наразі ситуація на фронті виглядала б інакше.