У Німеччині назвали причину, що ускладнює передачу далекобійних ракет Taurus Україні

Німеччина готова передати Україні далекобійні ракети Taurus. Наразі проблемою є довготривала підготовка українських військових та фахівців, які мають програмувати цілі ракет.

За даними видання, виробник MBDA розраховує, що навчання українських військових займе близько 3 місяців. Прогнозують, що потрібно ще більше часу, перш ніж ЗСУ зможуть розгорнути ракети, навіть якщо процес навчання прискорять.

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Адже програмування цілей Taurus має відбуватися в Україні. Малоймовірно, що це робитимуть солдати Бундесверу з політичних міркувань.

Депутат Бундестагу від Вільної демократичної партії Маркус Фабер розкритикував уряд, вказавши на те, що перший запит на отримання ракет Київ надіслав більш як 4 місяці тому, і цей час можна було б використати для успішного завершення навчання.

"Аргументи канцлера Олафа Шольца щодо зволікання тепер не мають сили. Здоровий глузд диктує, що Taurus потрібно доставити (в Україну) негайно", – закликав він.

Що відомо про передачу Taurus Україні