У Німеччині очікують зростання шпигунської активності Росії

В Німеччині не очікують зниження шпигунства росіян. Натомість на тлі економічних та торгових санкцій ЄС проти Росії можна очікувати інтенсивнішої шпигунської діяльності.

Про це мовиться у звіті Федеральної служби захисту конституції Німеччини. Діяльність спецслужб Росії у Німеччині залишається незмінно високою упродовж багатьох років.

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За інформацією німецької спецслужби, зниження шпигунства росіян наразі не очікується через активізації контактів між Євросоюзом та США зокрема.

На які сфери поширюється шпигунство

Федеральна служба захисту конституції Німеччини зазначила, що для отримання інформації, здійснення політичного впливу чи вчинення диверсій – спецслужби Росії використовують, зокрема, кібератаки. Водночас шпигунство поширюється на цільові сфери:

політики;

бізнесу;

військових;

науки;

техніки.

Окрім того, російські спецслужби проводять операції виключно зі штаб-квартири в Москві, або вони контролюються безпосередньо звідти.

Росія поширює дезінформацію в Німеччині

Згідно зі звітом, Росія також намагається спрямовувати політичну та громадську думку в Німеччині на свою користь шляхом поширення пропаганди та дезінформації, щодо цього важливими інструментами є:

соціальні мережі, спонсоровані державою;

приватні інститути, аналітичні центри зокрема;

російські державні ЗМІ.

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Цілями Росії є дискредитація німецького уряду та підрив довіри до державних установ зокрема. Зокрема, кібератаки спрямовані проти державних установ, політиків та збройних сил.