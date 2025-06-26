Вбило двох українок та викрало дитину: у Німеччині підтвердили вирок подружжю

Федеральний суд Німеччини 26 червня підтвердив вирок подружжю, яке в березні 2024 року вбило двох українок. А також викрало дитину молодшої з них.

Вищий кримінальний суд Німеччини відхилив апеляцію чоловіка на вирок окружного суду Маннгейма від лютого 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mannheimer Morgen.

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Що відомо про вбивство українок у Німеччині

Варто зауважити, що подружжя зізналось у вбивстві 27-річної українки та її 51-річної матері. Відомо, що вони вдалися до цього, щоб видати п'ятитижневе немовля однієї з них за своє.

Ще до народження дитини пара через соціальні мережі зв'язалася з вагітною українкою, яка разом з матір'ю мешкала в притулку для біженців. Коли дитина народилася, після спільної вечері подружжя дало обом жінкам випити напою із заспокійливим.

Після цього чоловік вбив українок гумовим молотком, викинув одне тіло в озеро, а інше підпалив бензином. Дитину зловмисники видали за свою, скориставшись підробними документами.

На початку березня 2024 року перехожий виявив на березі Рейну тіло 27-річної жінки. Кілька днів по тому поліція затримала подружжя, у якого слідчі знайшли неушкоджене немовля. Дитину передали в Україну, де вона перебуває під опікою тітки.

Рішення федерального суду означає формальне завершення процесу та визнає подружжя винним у вбивстві двох українок і викраденні дитини.