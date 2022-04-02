У Німеччині та Португалії: вже є щасливі історії знайдених дітей в умовах війни

З початку війни багато українських дітей з різних причин опинилися за кордоном без батьків. Однак вже є кілька позитивних історій розшуку, які трапилися у Німеччині та Португалії.

Про це розповів волонтер, координатор "Служби розшуку дітей" Руслан Горовий в ефірі 24 каналу.

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Німеччина

За словами Горового, завдяки Інтерполу вже вдалося розшукати українського хлопчика. Його знайшли у німецькому Кельні. Там він перебував в одній з християнських сімей.

Було заявлено, що його вивозить (за кордон – 24 канал) Червоних Хрест, але ми знаємо, що вони не займаються евакуацією в інші країни,

– зазначив волонтер.

Португалія

Якщо ви перебуваєте за кордоном й у вас зникла дитина, телефонуйте на короткий номер – 116 000. У випадку, якщо дитина загубилася в Україні, батькам необхідно звернутися у поліцію, а також залишити заявку на одній зі сторінок "Служби розшуку дітей": у фейсбуці чи на сайті

Ще одну українську дитину вдалося знайти у Португалії. Вона побачила себе на фотографії, де її розшукували, й зателефонувала в Україну. За словами дівчинки, її мама опинилася в окупації, а вона у цей момент була в іншому населеному пункті у тітки.

Однак лінія фронту наближалася і до цього села, тож родичка просто відправила її у Португалію, де вона до війни відпочивала в іншій сім'ї, оскільки є дочкою воїна АТО,

– розповів волонтер.

Після зникнення мама намагалася знайти дитину, але з тіткою вже не було зв'язку. Горовий додав, що таких історій розшуку дітей в умовах війни є дуже багато.

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