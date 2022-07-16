У Німеччині розслідують злив подробиць злочинів у Бучі, до якого можуть бути причетні депутати

У Німеччині розслідують ймовірний "злив" депутатами Бундестагу подробиць про злочини росіян у Бучі. Ті просто передали журналістам фото.

Німецькі депутати на закритому засіданні комітету оборони передали журналістам фото з Бучі. За це їх можуть притягнути до державної зради.

Раніше Очільниця МЗС Німеччини назвала поїздку до Бучі одним із найстрашніших моментів за час на посаді

Депутати передали фото

Світлини символом воєнних злочинів росії проти мирних українців. На цих фото зображені вбиті люди, які тижнями лежали на вулицях Бучі.

Однак, схоже, Федеральна розвідувальна служба і федеральний уряд не хотіли, щоб громадськість дізналася про подробиці цього масового вбивства.

Політики Бундестагу проштовхнули їх через ЗМІ, щоб вони стали відомі, зараз із цього приводу прокуратура розпочала розслідування – через можливу державну зраду!

– мовиться у матеріалі журналістів.

Журналісти пишуть, що під час таємного засідання комітету оборони оприлюднили перехоплені німецькою розвідкою переговори російських військових. Вони розповідають про свої звірства.

У Німеччині почали розслідування

Через розголошення секретної інформації почали розслідування. Адміністрація Бундестагу звернулась до прокурора. Очільниця комітету оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що розголошення секретів може призвести до реальних наслідків

До слова, на засіданні були присутні понад 60 політиків та чиновників.

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