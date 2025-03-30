Бракує охочих: у Німеччині шукають нового мера острова за оголошенням у газеті

У Німеччині на острові Вангероге три партії подали в газету оголошення про вакансію на посаду місцевого мера. Це сталося, через брак кваліфікованих кадрів на цей пост.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel.

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Що відомо про пошуки мера для острова Вангероге

У виданні наголошують, що Вангероге – це тихий і спокійний острів у Північному морі, куди люди їздять відпочивати. Проте там є брак фахівців, а також людей, які могли б готувати нових співробітників для роботи.

Знайти нових співробітників зі спеціальними кваліфікаціями в адміністративних питаннях для острова, коли це неможливо навіть на материку, видається практично неможливим,

– мовиться у спільній заяві партій ХДС, СДПН і "Зелені" з Ради острова Вангероге.

Щоб розв'язати цю проблему, на острові прорекламували вакансію мера в місцевій газеті. Найближчим часом така замітка з'явиться ще в кількох виданнях.

Дата виборів мера вже призначена на 17 серпня, а подати заявку можна до 14 червня. До того як було розміщено оголошення, на вакансію відгукнулася тільки одна людина.

Серед обов'язків кандидата: відповідальне управління адміністрацією, представницькі завдання, підтримка в питаннях фінансів, громадського порядку та кадрових ресурсів. Також для роботи мером потрібна наявність університетського диплома та відповідного професійного досвіду.

Раніше цей спосіб уже допоміг жителям Вангероге знайти доглядача маяка. Завдяки замітці в газеті на вакансію претендували понад 1 000 охочих.