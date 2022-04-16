Німеччина схвалила збільшення фінансування військової допомоги для України до понад 1 мільярда

Німеччина має намір збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до 2 мільярдів євро. Значна частина цих коштів піде на користь України.

Відповідну інформацію 15 квітня оприлюднив німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер.

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Уряд Німеччини планує збільшити бюджет військової допомоги на 2022 рік до двох мільярдів євро. Кошти значною мірою підуть для України,

– зазначив він.

Як повідомляють ЗМІ, українській державі буде надано понад один мільярд євро підтримки.

Шольц погодив допомогу через тиск

Найбільший телерадіоконсорціум Німеччини ARD вказує, що Олаф Шольц погодив збільшення військової допомоги через тиск на нього та уряд з боку "Зелених", "Вільних демократів", "ХДС" та частини соціал-демократів.

Українці можуть використовувати кошти, щоб купувати потрібну їм зброю – за погодженням із США та іншими партнерами,

– пояснюють журналісти.

До слова, щоб купувати зброю безпосередньо у Німеччини, потрібен дозвіл на експорт від міністра економіки Роберта Габека, який своєю чергою також виступив за збільшення постачання важкої зброї в Україну.

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