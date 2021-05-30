У Німеччині судять чоловіка, який ховав вдома танк і торпеду

30 травня 2021 , 16:06
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Джерело:

DPA

В Німеччині 84-річний чоловік зберігав у підвальному приміщенні власного будинку зброю та техніку часів Другої світової війни. У його колекції був танк, зенітна установка та торпеда.

Усе це важке озброєння правоохоронці виявили ще у 2015 році. І ось у п'ятницю, 28 травня 2021, в місті Кіль почався судовий процес над літнім громадянином.

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Танк і торпеда у підвалі

Прокуратура звинуватила 84-річного чоловіка у зберіганні зброї та техніки часів Другої світової війни. У підвалі його будинку виявили:

  • танк;
  • торпеду;
  • зенітну установку;
  • напівавтоматичні та автоматичні пістолети;
  • мінометні кулемети;
  • автомати;
  • понад 1000 набоїв.

Зазначається, що обшуки маєтку перетворився на дводенну операцію. 20 солдатам знадобилося близько 9 годин, щоб витягти танк, який важив майже 40 тонн, з підвалу.

Чи працювали зброя та техніка

Згідно з німецьким законодавством, порушення правил поводження зі зброєю карається позбавленням волі терміном від 1 до 5 років. Саме тому важливо з'ясувати, чи техніка придатна до використання.

Водночас експерти, призначені судом міста Кіль, вважають, що лише виявлена зенітна установка все ще може перебувати у бойовому стані. Про інші предмети кажуть: "Вони не більше не можуть працювати".
Автор: Олег Васьків