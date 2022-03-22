У Німеччині українця звільнили з роботи за відеозвернення до росіян через війну

У німецькому Баден-Бадені 52-річного українця звільнили з роботи, на якій він пропрацював 7 років. Усе через те, що чоловік записав відеозвернення до росіян про війну.

Крім того, збираються звільнити з роботи і його дружину, яка вже кілька років страждає на тяжке захворювання.

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У Німеччині українця звільнили з роботи за звернення до росіян

52-річний Ігор Голод уже 22 роки живе у Німеччині. Останні 7 років він працював барменом у відомому ресторані RIZZI у Баден-Бадені.

Днями чоловік опублікував на своїй сторінці в соцмережі емоційне звернення до росіян у зв'язку з війною в Україні. Чоловік вийшов на ранкову пробіжку, прикріпив на груди прапор України та записав відео.

Якщо ви росіяни, то краще заходьте в громадські місця зі словами "Слава Україні!" Тоді на вас хоча б дивитимуться нормально. Ось вам моя порада: щоб не отримати п***єй у великих містах,

– казав на ролику українець.

Після публікації у мережі цього відео на сторінку чоловіка, як він припускає, почали заходити боти й залишати там негативні відгуки. Ігоря Голода вони звинувачували нібито в расизмі.

Цього вистачило, щоби Баден-Баден раптом підхопив це. Навіть в одній місцевій газеті написали, що в їхньому ресторані з'явилася така "людина-расист".

Згодом шеф на роботі попросив чоловіка прибрати допис, той погодився. Однак згодом пана Ігоря закликали ще й написати вибачення. На це він не погодився. "Перепрошувати я не збирався, але написав, що якщо мої слова когось образили, то я перепрошую", – додав українець. Тієї ж секунди як він це написав, його звільнили.

"А хвилин за десять на всіх сторінках ресторану в соцмережах з'явилося повідомлення, що я расист і тепер уже у них не працюю. Тож приходьте, пийте та веселіться у нас", – розповідає Ігор.

Дружину пана Ігоря теж хочуть звільнити

Пані Інна також працює в Баден-Бадені – в одному з магазинів дорогого спортивного одягу, де люблять одягатися росіяни.

Тут і раніше у мене бували конфлікти з російськими колегами. Одна з них якось сказала мені, що Крим тепер повернувся туди, куди мав повернутись, тобто до Росії. Розповідала про хімічну зброю. А коли почалася війна в Україні, то вона попросила про політику не розмовляти,

– зазначила жінка.

Колезі вона відповіла, що політика – це коли говорять про вибори, а в Україні – війна.

Зараз пані Інна на лікарняному, але їй уже надіслали листа з проханням не з'являтися в магазині, оскільки вже три дні сюди приходять росіяни та хочуть з нею розібратися.

Подружжя вже ходило у відділення поліції й написало заяву через погрози. Там їм сказали, що вони – не перші українці, хто звертається з цього приводу.

Наразі подружжя перебуває в одному з центрів для українських біженців, який обладнаний у пожежній частині.