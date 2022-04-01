У Німеччині зареєстрували майже 300 тисяч біженців з України

Майже 4 мільйони українців були змушені покинути Україну через повномасштабне російське вторгнення. З них майже 300 тисяч вже зареєструвалися як біженці у Німеччині.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Німеччини. Станом на п’ятницю, 1 квітня, німецька поліція зареєструвала 294 508 біженців з України.

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Проте фактична кількість біженців може бути значно вищою. Річ у тім, що між Німеччиною та Польщею немає прикордонного контролю. Тож невідомо скільки насправді українців прибули до Німеччини. Більшість біженців, які прибувають до Німеччини, – жінки, діти та люди похилого віку.

Скільки людей покинули домівки

За оцінкою ООН, понад 10 мільйонів українців змушені були покинути свої домівки через війну. З них 6,5 мільйона осіб – є внутрішніми переселенцями, а 3,9 мільйона – виїхали за кордон.

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