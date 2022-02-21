У Німеччині засудили визнання проросійських бойовиків: Шольц зідзвонився з партнерами

На визнання фейкових республік в окупованому Донбасі відреагували у Німеччині. Берлін обурився через такі дії Володимира Путіна.

Реакція Німеччини на визнання бойовиків

Міністерство закордонних справ Німеччини назвало визнання квазіреспублік грубим порушенням міжнародного права. Відомство вважає, що Володимир Путін завдав удару по всім демократичним зусиллям, інформує 24 канал.

До теми Байден провів із Зеленським секретну розмову, – Білий дім

У зв'язку з ким канцлер Німеччини Олаф Шольц телефоном зідзвонився з президентом Франції Еммануелем Макроном та очільником Білого дому Джо Байденом.

НАТО засудило рішення Путіна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг також засудив рішення Росії офіційно "легітимізувати" своїх маріонеток на Донбасі. Політик наголосив, що Москви підриває зусилля щодо врегулювання конфлікту та порушує мінські домовленості. Столтенберг запевнив, що НАТО підтримує територіальну цілісність України.