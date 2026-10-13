"Російський саботаж у Польщі": Німеччина затримала нових підозрюваних у підпалі Starlink

У Німеччині затримали ще двох підозрюваних у справі про вересневий підпал базової станції Starlink у польському селі Воля-Кробовська. Серед затриманих опинилася жінка, яка, ймовірно, виконувала роль водійки для диверсантів.

Подробиці повідомляє польська радіостанція RMF FM.

Що відомо про підозрюваних?

Одну із затриманих схопили в Берліні під час окремої операції німецького антитерористичного підрозділу. За даними журналістів, вона відповідала за логістику диверсійної операції та була водійкою затриманих раніше двох громадян Туреччини.

При цьому інформація про четверту затриману особу наразі не розголошується.

Польська прокуратура має оцінити конкретну участь затриманої жінки у підпалі телекомунікаційної установки. Після цього слідчі вирішать, чи є підстави вимагати її екстрадиції з Німеччини до Польщі.

Російські спецслужби вербують виконавців через Telegram

Сама атака на інфраструктуру Starlink сталася 23 вересня в селищі Воля-Кробовська, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів на південь від Варшави. Урядовці Польщі переконані, що за цим актом саботажу стоять російські спецслужби, які все частіше залучають осіб із кримінального світу.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав цей інцидент черговим актом гібридної війни. Водночас член Ради Міністрів і координатор спеціальних служб Польщі Томаш Семоняк вказує на те, що прихована ворожа діяльність Росії в країні активізувалася на початку 2024 року.

Наш ворог – російські спецслужби – змінює методи роботи й має необмежені ресурси,

– наголосив Томаш Семоняк.

Масштаби гібридних атак у Європі

Вересневий підпал став одним із понад 210 інцидентів у Європі, які західні посадовці кваліфікують як диверсії та ворожі дії, пов'язані з Росією. На тлі цих подій ЄС розробляє новий механізм координації заходів у відповідь на російські гібридні атаки.

Про диверсійні операції проти своїх компаній, які постачають продукцію Україні, заявили й у Данії.

Нагадаємо, згідно з доповіддю заступника голови міжпартійної парламентської групи з питань переозброєння, лейбориста Грема Дауні, диверсійні дії Росії обходяться Великій Британії у 2 – 2,5 мільярда фунтів стерлінгів на рік.