У Німеччини заявили про "повну блокаду" російських банків

Міністерство фінансів Німеччини оголошує "повну блокаду" російських банків. Крім того, держава практично повністю припиняє вести бізнес з агресоркою.

Так країна реагує на атаку Росією України. Про це заявили у міністерстві фінансів Німеччини.

До теми Байден дав дозвіл на розміщення додаткових військ у Німеччині

Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!