У Німеччини заявили про "повну блокаду" російських банків
25 лютого 2022 , 11:00Читать новость на русском
Джерело:"Дождь"
Міністерство фінансів Німеччини оголошує "повну блокаду" російських банків. Крім того, держава практично повністю припиняє вести бізнес з агресоркою.
Так країна реагує на атаку Росією України. Про це заявили у міністерстві фінансів Німеччини.
До теми Байден дав дозвіл на розміщення додаткових військ у НімеччиніВажливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу на різних фронтах у різних куточках країни. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та вірмо в ЗСУ!