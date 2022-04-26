У Німеччині заявили, що повна незалежність від російської нафти є питанням лічених днів

В Міністерстві економіки Німеччини заявили, що країна готова ввести ембарго на поставки російської нафти. За словами міністра економіки Німеччини Роберта Габека, припинення поставок стало прийнятним для країни.

Габек зазначив, що Німеччина зараз шукає альтернативу російській нафті. Наразі частка нафти з Росії в Німеччині становить 12%.

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За словами Габека, Німеччина готова припинити імпорт російської нафти найближчими днями.

Сьогодні я можу сказати, що ембарго стало прийнятним для Німеччини,

– заявив він.

Уся нафта з Росії, яка становить 12% від усього нафтового капіталу Німеччини, припадає виключно на поставки для нафтопереробного заводу PCK у Шведті-на-Одері.

Габек припустив, що питання щодо російської нафти вирішиться за кілька днів.

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