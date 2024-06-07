Залучено понад 300 поліцейських: у Німеччині четверту добу шукають 9-річну українку Валерію
У німецькому місті Дьобельн четверту добу розшукують 9-річну дівчинку Валерію. Дівчинка зранку вийшла до школи, однак на заняттях так і не з'явилася.
Про це пишуть німецьке видання Bild, а також поліція округу Саксонія. Нині до пошуків дівчинки залучено понад 300 правоохоронців.
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Дівчинка вийшла до школи, але на заняттях так і не з'явилася
3 червня 2024 року 9-річна Валерія пішла до школи. Україна вийшла з дому о 06:50, однак на заняттях так і не з'явилася. Валерія також не повернулася додому, тому батьки звернулися у поліцію. Так, о 18:30 3 червня почалися пошуки зниклої Валерії.
Я сумую за своєю 9-річною дочкою. Її сьогодні не було в школі й вона безслідно зникла. Я вдячний за кожну допомогу,
– написали батьки зниклої Валерії.
9-річна Валерія зникла у німецькому місті Дьобельн / Фото поліції округу Саксонія
Правоохоронці відразу перевірили камери спостереження і встановили, що дівчинка не скористалася звичайним автобусом, щоб доїхати до школи. Окрім того, у школі також почали розслідування, адже відсутність дитини на заняттях помітили не відразу, хоча мали відразу про це повідомити.
Наразі понад 300 правоохоронців прочісують місто. До пошуків долучилися кінологи, водолази, рятувальники, а також правоохоронці використовують гелікоптер. На жаль, поліцейські не дають позитивних прогнозів. Дехто припускає, що дитини вже може й не бути на території Німеччини.
Відомо, що Валерія – родом з Дніпропетровської області. Вона разом з сім'єю переїхала до Німеччини у 2022 році.
У Дніпрі мати намагалася продати сина
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