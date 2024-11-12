Німецька авіація підіймалася в повітря для супроводу російського розвідувального літака

Німецька авіація підіймалася у повітря для супроводу російського літака у понеділок, 11 листопада. Супроводжували судно два винищувачі.

Про інцидент із російським літаком у чужому повітряному просторі повідомили Повітряні сили Німеччини, передає 24 Канал.

Дивіться також У Росії кажуть, що їхній армії передали нову партію винищувачів Су-57 і Су-35С

Російський літак виявили над Балтійським морем

Винищувачі злітали із баз Лааге у Німеччині та Ліелварде у Латвії. Російський розвідувальний літак було зафіксовано над Балтійським морем.

Сьогодні (11 листопада – 24 Канал) підіймалися два QRA. Наші Eurofighter були підняті по тривозі з Лааге та Ліелварде для спільного виявлення та супроводу російського Іл-20М без плану польоту та транспондера,

– повідомляли на офіційній сторінці в X німецькі ВПС.

Німецька авіація супроводжувала російський літак:

До слова, це уже не вперше російські літаки порушують повітряний простір над Балтійським морем. Подібні випадки траплялися й раніше, зокрема, у травні 2024 року. Тоді польські винищувачі також виявляли та супроводжували Іл-20. Тоді у військовому командуванні підтвердили, що ці російські літаки здійснювали розвідувальну місію.