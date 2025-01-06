Німецький концерн поставить Україні ще 180 тисяч боєприпасів до зенітних установок Gepard

Міністерство оборони України у грудні 2024 року замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткову партію 35-мм боєприпасів для зенітної установки Gepard Це замовлення профінансує Німеччина.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення концерну від 6 січня. Постачання розпочнеться у 2026 році.

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Що відомо про замовлення Міноборони

Хоча вартість контракту не розголошують, виробник вказує, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Нове замовлення включає 180 тисяч боєприпасів HEI-T – фугасно-запалювальних пристроїв із трасувальним механізмом.

Їх можна використовувати для ефективного ураження різних повітряних цілей, зокрема безпілотників. Виробництво здійснюватиметься на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі, що в Нижній Саксонії.

Через підвищений попит на 35-мм боєприпаси виробнича лінія заводу була реконструйована за короткий час навесні 2023 року.

Відомо, що у лютому 2023 року компанія Rheinmetall отримала замовлення на постачання 300 тисяч боєприпасів для систем Gepard в Україну.

Наразі Німеччина передала Україні вже 55 зенітних установок Gepard, списаних в Бундесвері.

Rheinmetall також постачає Україні різні сучасні системи протиповітряної оборони, наприклад, Skynex з програмованими боєприпасами AHEAD.

Раніше 24 Канал повідомляв, що німецький концерн Rheinmetall завершує будівництво другого заводу в Україні.

Перший спільний завод Укроборонпрому та Rheinmetall в Україні розпочав роботу влітку 2024 року. Пєсков уже заявляв, що це виробництво може стати "законною ціллю" для Росії.