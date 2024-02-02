Німецька партія AfD за кураторства ФСБ судилися з урядом, аби зупинити допомогу Україні
Джерело:The Insider
В Німеччині депутати правої партії Альтернатива для Німеччини (AfD) судилися з урядом, аби зупинити допомогу Україні. Відповідну вказівку партія отримала від ФСБ.
В розслідуванні йдеться, що діяльність деяких депутатів від AfD у Бундестазі координували співробітники ФСБ. Вони діяли через агента – російського політтехнолога Володимира Сергієнка.
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Формально Сергієнко є помічником депутата казахстанського походження Євгена Шмідта. Але працював він і з багатьма іншими парламентаріями, серед них: Ульріх Ойме, Гаральд Вайєль та власне Євген Шмідт.
Як працювали німецькі проросійські депутати
Ойме та Вайель мали завдання поширювати в Європі наративи про переслідування вірян Української православної церкви Московського патріархату з боку української влади. Так, Ойме відправив листа папі римському, в якому просив понтифіка звернути увагу на "гоніння на християн в Україні". Чернетку російською мовою він погодив зі своїм московським куратором.
Вайєль ж озвучив ці звинувачення у ПАРЄ.
Завдяки зусиллям Сергієнка, парламентська фракція AfD торік подала позов до Федерального конституційного суду ФРН щодо зупинення постачання танків Україні. Позов, мова про 160 тисяч євро, фінансувала ФСБ.
Встановили куратура з ФСБ
Куратор Сергієнка раніше залишався невідомим. Він позначав в записниках як "Олексій". The Insider встановив, що ним є співробітник дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ Ілля Олександрович Вечтомов.
"Дев'яте управління опікується Україною, і Сергієнко, імовірно, опинився в зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (російське та німецьке громадянство в нього з'явилися у 2022 році)", – пише The Insider.
Ілля Олександрович Вечтомов / Фото The Insider
Що відомо про партію AfD
- 16 січня стало відомо, що проросійську партію Альтернатива для Німеччини (AfD) можуть заборонити.
- Партія дотримується праворадикальних та проросійських поглядів.
- Зокрема, 2022 року її депутати мали намір відвідати Росію, а потім поїхати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.