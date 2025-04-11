ЗМІ пишуть, що ЗСУ мають великі проблеми з німецькою зброєю: як реагують у Берліні

Німеччина постачає дуже багато зброї для ЗСУ. Німецькі медіа проаналізували, наскільки вона ефективна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Spiegel і Deep State.

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Наскільки ефективна німецька зброя і які проблеми з нею виникають

ЗМІ проаналізували внутрішній звіт Бундесверу. Там наведено реальні відгуки українських солдатів про німецьке озброєння. По більшості типів зброї є певні зауваження.

Наприклад, 155-міліметрова самохідна артилерійська установка Panzerhaubitze 2000 ефективна. Та вона дуже вразлива до зношування – настільки, що "її придатність для війни піддається серйозному сумніву".

Танк Leopard 1A5 надійний, але має слабку броню. Тож ЗСУ часто використовують його як імпровізовану артилерію, а не як власне танк. А Leopard 2A6 складно ремонтувати – для цього його слід везти у тил.

Реактивна система залпового вогню MARS-II є аналогом американської. Але вона не може використовувати американські касетні боєприпаси, на відміну від систем США. Втім, завдяки великій дальності ця РСЗВ є геймчейнджером у війні.

Щодо ППО відгуки гарні, але теж не без нюансів. Високоточна система IRIS-T дорога в експлуатації і для неї бракує боєприпасів. ЗРК Patriot бійці визнали прекрасною системою. Проте використовують його обмежено – шасі MAN уже застарілі та для них немає запчастин.

Україна отримає від Берліна ще 4 системи ППО IRIS-T і 30 ракет для Patriot, заявили 11 квітня.

Жодних питань немає лише до "Гепардів". Ця система ППО стала хітом на фронті – найбільш надійною, ефективною та улюбленою зенітною установкою.

Тож придатність більшості німецької зброї до війни – під великим питанням, констатують журналісти. Але Борис Пісторіус здивований такими висновками. Він заявив, що регулярно контактує з Україною і не отримував скарг на зброю.



