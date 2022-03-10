Німецькі бізнесмени та громадяни передали понад 100 мільйонів євро на допомогу Україні, – Кличко

Німецький бізнес і громадяни зібрали понад 100 мільйонів євро для України. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Понад 100 мільйонів євро від німецького бізнесу та німецьких громадян, до яких ми звернулися підтримати Київ, Україну та її захисників! Кошти та тонни гуманітарної допомоги зібрали, зокрема, завдяки ефірам на німецькому телебаченні,

– написав Віталій Кличко.

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Він зазначив, що разом з братом продовжує залучати допомогу для України.

"Ми з братом щиро вдячні кожному, хто сьогодні підтримує нашу країну, наших захисників, український народ! І ми продовжуємо залучати допомогу, де можемо і як можемо", – підсумував мер Києва.

Брат Віталія – Володимир Кличко подякував за підтримку: відео

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